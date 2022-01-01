На Волині запускають застосунок «Повітряна тривога», що сповіщатиме про небезпеку

За підтримки Мінцифри на Волині офіційно запускають застосунок «Повітряна тривога» для оперативної реакції на початок і закінчення тривог.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Компанія Ajax Systems разом із stfalcon.com та за підтримки Мінцифри випустила застосунок для мобільних телефонів «Повітряна тривога».Застосунок вже доступний у Google Play Market та AppStore. Він не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.Надсилає максимально гучні критичні сповіщення навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.Щоб отримувати сповіщення:1. Встановіть застосунок «Повітряна тривога» через Google Play Market або AppStore.2. Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.3. Виберіть Волинську область (або область, у межах якої хочете отримувати сповіщення).4. Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.