На Волині запускають застосунок «Повітряна тривога», що сповіщатиме про небезпеку

На Волині запускають застосунок «Повітряна тривога», що сповіщатиме про небезпеку
За підтримки Мінцифри на Волині офіційно запускають застосунок «Повітряна тривога» для оперативної реакції на початок і закінчення тривог.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Компанія Ajax Systems разом із stfalcon.com та за підтримки Мінцифри випустила застосунок для мобільних телефонів «Повітряна тривога».

Застосунок вже доступний у Google Play Market та AppStore. Він не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.

Надсилає максимально гучні критичні сповіщення навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.

Щоб отримувати сповіщення:

1. Встановіть застосунок «Повітряна тривога» через Google Play Market або AppStore.

2. Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.

3. Виберіть Волинську область (або область, у межах якої хочете отримувати сповіщення).

4. Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.

Вже доступні області у застосунку: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

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Теги: Застосуок, повітряна тривога, телефон
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