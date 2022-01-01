На Волині запускають застосунок «Повітряна тривога», що сповіщатиме про небезпеку
Сьогодні, 15:13
За підтримки Мінцифри на Волині офіційно запускають застосунок «Повітряна тривога» для оперативної реакції на початок і закінчення тривог.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Компанія Ajax Systems разом із stfalcon.com та за підтримки Мінцифри випустила застосунок для мобільних телефонів «Повітряна тривога».
Застосунок вже доступний у Google Play Market та AppStore. Він не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.
Надсилає максимально гучні критичні сповіщення навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.
Щоб отримувати сповіщення:
1. Встановіть застосунок «Повітряна тривога» через Google Play Market або AppStore.
2. Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.
3. Виберіть Волинську область (або область, у межах якої хочете отримувати сповіщення).
4. Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.
Вже доступні області у застосунку: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Компанія Ajax Systems разом із stfalcon.com та за підтримки Мінцифри випустила застосунок для мобільних телефонів «Повітряна тривога».
Застосунок вже доступний у Google Play Market та AppStore. Він не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.
Надсилає максимально гучні критичні сповіщення навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.
Щоб отримувати сповіщення:
1. Встановіть застосунок «Повітряна тривога» через Google Play Market або AppStore.
2. Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.
3. Виберіть Волинську область (або область, у межах якої хочете отримувати сповіщення).
4. Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.
Вже доступні області у застосунку: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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