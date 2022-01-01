Окупанти зазнають значного опромінення у Чорнобильській зоні

Окупанти зазнають значного опромінення у Чорнобильській зоні
Загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляють на телеграм-каналі "Енергоатом".

"Знаходячись у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань. Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що піднявши важкою технікою шар забрудненого ґрунту та пилу, пройшовши маршрутами, забороненими для пересування, вони спричинили погіршення радіаційної обстановки у зоні відчуження.

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Теги: Чорнобильська зона, окупанти
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Коментарі 1
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Дати сталкерам автомати, які знімали відео про зону відчуження, вони знають кожну стежинку, вони вночі без світла пройдуть і піджарять руских підарасів. Слава Україні!
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