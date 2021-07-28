На Волині жіночий монастир готовий прийняти біженців
Сьогодні, 15:57
Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир готовий прийняти жінок і дітей, які втікають від обстрілів російських окупантів.
Про це повідомив очільник Зимненської громади В'ячеслав Католик.
В'ячеслав Католик зазначив, що до поліції та СБУ надходили повідомлення про необхідність перевірки монастиря, однак після перевірки на території не виявили осіб, що можуть становити небезпеку країні та громаді. Жодних підозрілих автомобілів, зброї та інших предметів, що загрожують життю теж не виявили.
"За останні 6 днів нікого, без перевірки не пропускали на територію села Зимне, як і в сам монастир. Кожного дня там моляться за мир та припинення бойових дій у нашій державі", - написав сільський голова.
Також очільник громади зазначив, що настоятелька монастиря готова прийняти до 50 біженців з числа жінок та дітей.
"Тому, кому потрібен прихисток звертайтесь до нашої сільської ради. Всі буде мир! Все буде Україна", - сказав В'ячеслав Католик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив очільник Зимненської громади В'ячеслав Католик.
В'ячеслав Католик зазначив, що до поліції та СБУ надходили повідомлення про необхідність перевірки монастиря, однак після перевірки на території не виявили осіб, що можуть становити небезпеку країні та громаді. Жодних підозрілих автомобілів, зброї та інших предметів, що загрожують життю теж не виявили.
"За останні 6 днів нікого, без перевірки не пропускали на територію села Зимне, як і в сам монастир. Кожного дня там моляться за мир та припинення бойових дій у нашій державі", - написав сільський голова.
Також очільник громади зазначив, що настоятелька монастиря готова прийняти до 50 біженців з числа жінок та дітей.
"Тому, кому потрібен прихисток звертайтесь до нашої сільської ради. Всі буде мир! Все буде Україна", - сказав В'ячеслав Католик.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відбувся перший обмін полоненими
Сьогодні, 16:39
Європейські дипломати вийшли з залу та обернулися задом під час виступу Лаврова в Женеві
Сьогодні, 16:11
На Волині жіночий монастир готовий прийняти біженців
Сьогодні, 15:57
Окупанти зазнають значного опромінення у Чорнобильській зоні
Сьогодні, 15:30