На Волині жіночий монастир готовий прийняти біженців

На Волині жіночий монастир готовий прийняти біженців
Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир готовий прийняти жінок і дітей, які втікають від обстрілів російських окупантів.

Про це повідомив очільник Зимненської громади В'ячеслав Католик.

В'ячеслав Католик зазначив, що до поліції та СБУ надходили повідомлення про необхідність перевірки монастиря, однак після перевірки на території не виявили осіб, що можуть становити небезпеку країні та громаді. Жодних підозрілих автомобілів, зброї та інших предметів, що загрожують життю теж не виявили.

"За останні 6 днів нікого, без перевірки не пропускали на територію села Зимне, як і в сам монастир. Кожного дня там моляться за мир та припинення бойових дій у нашій державі", - написав сільський голова.

Також очільник громади зазначив, що настоятелька монастиря готова прийняти до 50 біженців з числа жінок та дітей.

"Тому, кому потрібен прихисток звертайтесь до нашої сільської ради. Всі буде мир! Все буде Україна", - сказав В'ячеслав Католик.

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Теги: Волинь, СБУ, поліція, війна, біженці, Зимне
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