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Відбувся перший обмін полоненими

Відбувся перший обмін полоненими
На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. Україна повернула п'ятьох тероборонівців.

Про це у телеграмі повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Укранська сторона обміняла п’ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції.

Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

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Теги: війна, полонені, Україна
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