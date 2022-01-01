Обстріли будинків на Харківщині тривають: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 16:56
1 березня на Харківщині продовжуть обстріли житлових будинків.
Про це інформують у МВС.
Станом на 16:00 внаслідок авіаудару між 2 та 3 під’їздом п’ятиповерхового житлового будинку (всього 6 під’їздів) в м. Харків загинуло 8 осіб та 6 осіб постраждало, 38 осіб врятовано (з них 2 особи деблоковано з під завалу).
Роботи тривають.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія перетворилася у державу-терориста після ракетного удару по площі свободи у Харкові зі сторони Бєлгорода.
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Про це інформують у МВС.
Станом на 16:00 внаслідок авіаудару між 2 та 3 під’їздом п’ятиповерхового житлового будинку (всього 6 під’їздів) в м. Харків загинуло 8 осіб та 6 осіб постраждало, 38 осіб врятовано (з них 2 особи деблоковано з під завалу).
Роботи тривають.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія перетворилася у державу-терориста після ракетного удару по площі свободи у Харкові зі сторони Бєлгорода.
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