Російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі на Київщині, - Бутусов
Сьогодні, 17:15
Щойно російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі Бородянка Київської області.
Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
"Щойно російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі Бородянка Київської області. Російська армія, яка зазнала величезних втрат та розбита у багатьох боях, перейшла до відверто терористичних дій. Найближчим часом повідомимо подробиці цієї трагедії. Україна помститься на полі бою", - написав Бутусов.
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Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
"Щойно російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі Бородянка Київської області. Російська армія, яка зазнала величезних втрат та розбита у багатьох боях, перейшла до відверто терористичних дій. Найближчим часом повідомимо подробиці цієї трагедії. Україна помститься на полі бою", - написав Бутусов.
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Сьогодні, 17:15