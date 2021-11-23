Російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі на Київщині, - Бутусов





Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".



"Щойно російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі Бородянка Київської області. Російська армія, яка зазнала величезних втрат та розбита у багатьох боях, перейшла до відверто терористичних дій. Найближчим часом повідомимо подробиці цієї трагедії. Україна помститься на полі бою", - написав Бутусов.



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