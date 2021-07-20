Окупанти підірвали телевежу: в Україні певний час не працюватимуть телеканали
Сьогодні, 17:52
Російські окупанти влучили в телевежу. Внаслідок цього не працюватимуть канали.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства оборони України в Фейсбуці.
Найближчим часом в Україні увімкнуть резервне мовлення частини каналів. Однак зауважують, ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації, тож будьте обачні і пам'ятайте: Україна бореться і вистоїть.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства оборони України в Фейсбуці.
Найближчим часом в Україні увімкнуть резервне мовлення частини каналів. Однак зауважують, ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації, тож будьте обачні і пам'ятайте: Україна бореться і вистоїть.
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Сьогодні, 17:52