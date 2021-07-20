Окупанти підірвали телевежу: в Україні певний час не працюватимуть телеканали





Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства оборони України в Фейсбуці.



Найближчим часом в Україні увімкнуть резервне мовлення частини каналів. Однак зауважують, ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації, тож будьте обачні і пам'ятайте: Україна бореться і вистоїть.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти влучили в телевежу. Внаслідок цього не працюватимуть канали.Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства оборони України в Фейсбуці.Найближчим часом в Україні увімкнуть резервне мовлення частини каналів. Однак зауважують, ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації, тож будьте обачні і пам'ятайте: Україна бореться і вистоїть.

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