Окупанти підірвали телевежу: в Україні певний час не працюватимуть телеканали

Окупанти підірвали телевежу: в Україні певний час не працюватимуть телеканали
Російські окупанти влучили в телевежу. Внаслідок цього не працюватимуть канали.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства оборони України в Фейсбуці.

Найближчим часом в Україні увімкнуть резервне мовлення частини каналів. Однак зауважують, ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації, тож будьте обачні і пам'ятайте: Україна бореться і вистоїть.



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Теги: телевежа, канали, мовлення
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