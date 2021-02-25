У яких аптеках Волині є інсулін. СПИСОК
Сьогодні, 17:59
Міністерство охорони здоров'я України публікує список аптек, де на сьогодні є інсулін.
Про це інформують у МОЗ.
Перед тим як прямувати до найближчої до вас аптеки, варто зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну.
Також нагадують, що працює гаряча лінія МОЗ 0 800 60 20 19.
Оператор прийме вашу заявку й опрацює її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або, за можливості, доставлять волонтерами.
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Про це інформують у МОЗ.
Перед тим як прямувати до найближчої до вас аптеки, варто зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну.
Також нагадують, що працює гаряча лінія МОЗ 0 800 60 20 19.
Оператор прийме вашу заявку й опрацює її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або, за можливості, доставлять волонтерами.
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