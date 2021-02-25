У яких аптеках Волині є інсулін. СПИСОК

Міністерство охорони здоров'я України публікує список аптек, де на сьогодні є інсулін.Про це інформують у МОЗ.Перед тим як прямувати до найближчої до вас аптеки, варто зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну.Також нагадують, що працює гаряча лінія МОЗ 0 800 60 20 19.Оператор прийме вашу заявку й опрацює її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або, за можливості, доставлять волонтерами.