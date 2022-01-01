300 білоруських танків перебувають за 30 км від українського кордону, - ГУР Міноборони
Сьогодні, 18:20
Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
За останніми розвідданими поблизу білорусько-українського кордону перебуває майже 300 білоруських танків.
"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", - зазначили в ГУР Міноборони.
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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
За останніми розвідданими поблизу білорусько-українського кордону перебуває майже 300 білоруських танків.
"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", - зазначили в ГУР Міноборони.
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