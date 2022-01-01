300 білоруських танків перебувають за 30 км від українського кордону, - ГУР Міноборони





Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.



За останніми розвідданими поблизу білорусько-українського кордону перебуває майже 300 білоруських танків.



"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", - зазначили в ГУР Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.За останніми розвідданими поблизу білорусько-українського кордону перебуває майже 300 білоруських танків."Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", - зазначили в ГУР Міноборони.

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