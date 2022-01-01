В ОП заявили про нову тактику окупантів

В ОП заявили про нову тактику окупантів
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав ключовим проявом нової тактики Росії у війні в Україні – бомбардування великих міст, щоб призвести до масових жертв і паніки.

Про це написав Подоляк у Twitter.

"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ", - написав Подоляк.

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Теги: тактика, окупанти, великі міста, бомбардування
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