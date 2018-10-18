«Межа вже пролягла»: єпархія з Волині найпершою в Україні попросила автокефалії для УПЦ МП

Володимир-Волинська єпархія надіслала для предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія прохання про автокефалії церкви.Про це очільника Володимир-Волинської митрополита Володимира попросили члени єпархіальної ради та благочинні. Митрополит Володимир таке прохання отримав.1 березня, на засіданні єпархіальної ради, митрополит Володимир, керуючий Володимир-Волинською єпархією вислухав і повністю підтримав прохання благочинних округ, намісників монастирів, настоятелів соборів та проректорів духовних шкіл про невідкладне звернення до Блаженнішого митрополита Онуфрія, щодо вирішення давно назрілого питання, про набуття Українською Православною Церквою статусу повноцінної автокефалії.Публікуємо текст прохання без змін і правок:«Його ВисокопреосвященствуВисокопреосвященнішому ВОЛОДИМИРУМитрополиту Володимир-Волинському і КовельськомуЧленів єпархіальної ради, благочинних округ та намісників монастирівпроханняВаше Високопреосвященство, маємо гостру потребу довести до Вашого відома, що повномаштабна агресія російських регулярних військ на територію України, під надуманим приводом захисту інтересів українців і вірних Української Православної Церкви, викликала несприйняття і шалений спротив усіх верств населення і, особливо, парафіян громад УПЦ ввіренної Вам єпархії. Наші сини - молоді прихожани пішли добровольцями, аби поповнити українську армію, наші парафіяни-чоловіки в перших рядах територіальної оборони, наші дружини і парафіянки докладають усіх зусиль, аби забезпечити усім необхідним, як армію, так і тих, хто змушений внаслідок війни покинути свої домівки.Ввірена Вам паства разом з усім українським народом!Разом з тим, тривале замовчування, або ж однобоке висвітлення подій в Україні і навколо Української Православної Церкви з боку РПЦ, явне не розуміння реалій, або ж нехтування ними, вже давно поставило перед нашою паствою і більшістю священників питання про доцільність і необхідність набуття Українською Православною Церквою статусу повноцінної і визнанної з боку РПЦ незалежності - автокефалії.Коли вже йшла повномаштабна російська агресія і за декілька днів боїв загинули тисячі військових з обох сторін, Святійший Патріарх Кирило заявив: «Не дай Бог, чтобы между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обагренная кровью братьев».Так от, ця межа вже пролягла! Необхідно терміново вжити усі можливі заходи для того, аби зупинити війну та вберегти паству і пастирів від подальших спокус і розчарувань, розколів і відпадіння від Церкви.Ваше Високопреосвященство, ввірена під Ваш архіпастирський омофор паства і священники звертаються з наполегливим проханням подати на імʼя Блаженнішого Митрополита ОНУФРІЯ синівське клопотання від Володимир-Волинської єпархії про термінове скликання Священного Синоду УПЦ зі зверненням до Святійшого Патріарха і Священного Синоду РПЦ для прийняття давно обіцяного рішення - дарування автокефалії усій повноті Української Православної Церкви на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм для збереження канонічності і визнання іншими Помісними Церквами.С синівним послухом Вашому Високопреосвященству,члени єпархіальної ради Володимир-Волинської єпархії (підписи)».У коментарях під дописом про таку подію її вподобало багато волинян і священників. Серед них був і відомий в Україні отець Олександ (Клименко), який став переможцем шоу "Голос країни"."Треба, щоб такі звернення були від кожної єпархії", - написав священник.