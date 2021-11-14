Україна може завдати превентивного удару по Білорусі





Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише



"Наші війська сьогодні займаються знищенням російської військової техніки та ресурсів, які є на території нашої країни. За необхідності, якщо буде прийнято рішення верховним головнокомандувачем зробити це, воно буде прийнято", — сказав Данілов.



Керівника апарату РНБО Миколу Жернова 1 березня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна при необхідності може завдати превентивного удару по Білорусі. Рішення про це ухвалюватиме верховний головнокомандувач.Про це заявив секретар РНБОпише Суспільне "Наші війська сьогодні займаються знищенням російської військової техніки та ресурсів, які є на території нашої країни. За необхідності, якщо буде прийнято рішення верховним головнокомандувачем зробити це, воно буде прийнято", — сказав Данілов.Керівника апарату РНБО1 березня призначили для керівництва обороною міста . У російських військах натомість починається деморалізація, каже Данілов.

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