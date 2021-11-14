Україна може завдати превентивного удару по Білорусі

Україна може завдати превентивного удару по Білорусі
Україна при необхідності може завдати превентивного удару по Білорусі. Рішення про це ухвалюватиме верховний головнокомандувач.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише Суспільне.

"Наші війська сьогодні займаються знищенням російської військової техніки та ресурсів, які є на території нашої країни. За необхідності, якщо буде прийнято рішення верховним головнокомандувачем зробити це, воно буде прийнято", — сказав Данілов.

Керівника апарату РНБО Миколу Жернова 1 березня призначили для керівництва обороною міста. У російських військах натомість починається деморалізація, каже Данілов.

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Теги: РНБО, удар по Білорусі, Данілов
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