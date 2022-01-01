Їм від 19 до 22 років: полонені окупанти у відеозверненнях до росіян закликають: «Не відпускайте сюди дітей!»

Полонені окупанти клянуться, що не хочуть воювати.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ."22, 21, 20, 19... Це не зворотний відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні. Самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хочуть воювати", - йдеться в повідомленні.Вони також передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!".В ЗСУ закликають поширити це відео серед знайомих та найближчих в РФ."Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів…", - наголосили у відомстві.