Їм від 19 до 22 років: полонені окупанти у відеозверненнях до росіян закликають: «Не відпускайте сюди дітей!»
Сьогодні, 19:20
Полонені окупанти клянуться, що не хочуть воювати.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"22, 21, 20, 19... Це не зворотний відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні. Самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хочуть воювати", - йдеться в повідомленні.
Вони також передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!".
В ЗСУ закликають поширити це відео серед знайомих та найближчих в РФ.
"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів…", - наголосили у відомстві.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"22, 21, 20, 19... Це не зворотний відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні. Самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хочуть воювати", - йдеться в повідомленні.
Вони також передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!".
В ЗСУ закликають поширити це відео серед знайомих та найближчих в РФ.
"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів…", - наголосили у відомстві.
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