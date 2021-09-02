Зеленський поговорив із Байденом

Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом.



Про це він 1 березня повідомив у Twitter.



"Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" - написав він.



Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

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