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Зеленський поговорив із Байденом

Зеленський поговорив із Байденом
Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом.

Про це він 1 березня повідомив у Twitter.

"Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" - написав він.


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Теги: Зеленський, Байден
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