Зеленський поговорив із Байденом
Сьогодні, 19:45
Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом.
Про це він 1 березня повідомив у Twitter.
"Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" - написав він.
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Про це він 1 березня повідомив у Twitter.
"Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" - написав він.
Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022
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