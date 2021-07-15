Візочки, манежі та ковдри: діти-сироти у Луцьку потребують допомоги. ВІДЕО

Візочки, манежі та ковдри: діти-сироти у Луцьку потребують допомоги. ВІДЕО
За добу захаращений підвал у Волинському обласному будинку дитини став укриттям для 29-ти малюків. Вже цю ніч вони проведуть там.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Благодійники принесли піддони, щоб облаштувати ліжкомісця для дітей. За кошт закладу закупили матеріали для утеплення приміщення. Готові і до того, аби залишитись тут на довше. Заступник керівника КП “Волинський обласний спеціалізований будинок дитини” Тетяна Віговська каже, що нині малюки будуть ночувати в укриті, бо якщо звучатиме вночі сирена, то дітей дуже важко добутися, оперативно зібрати, а потім знову вкласти спати.

Готуються і на випадок, якщо не стане світла. Директор закладу каже, що було б добре, якби благодійники передали генератор. Також потрібні візочки, манежі та ковдри. Зараз у Будинку дитини 29 малюків. 5 з них опинилися тут, як то кажуть, “за заявою”. До їхніх опікунів перетелефонували, аби ті забрали їх у найближчий час. Це вимушено – через війну.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти-сироти, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Візочки, манежі та ковдри: діти-сироти у Луцьку потребують допомоги. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Зеленський поговорив із Байденом
Сьогодні, 19:45
Їм від 19 до 22 років: полонені окупанти у відеозверненнях до росіян закликають: «Не відпускайте сюди дітей!»
Сьогодні, 19:20
Україна може завдати превентивного удару по Білорусі
Сьогодні, 19:03
«Межа вже пролягла»: єпархія з Волині найпершою в Україні попросила автокефалії для УПЦ МП
Сьогодні, 18:59
Схожі новини
Майже 30 дітей-сиріт із приєднаних сіл Луцької громади включили до списку на позачергове отримання житла Майже 30 дітей-сиріт із приєднаних сіл Луцької громади включили до списку на позачергове отримання житла
15 липень, 2021, 14:01
Для дітей-сиріт у Луцьку влаштували зустріч з відомими людьми. ФОТО Для дітей-сиріт у Луцьку влаштували зустріч з відомими людьми. ФОТО
22 грудень, 2020, 15:43
У Луцьку в розважальному центрі вчать стріляти та надавати медичну допомогу. ВІДЕО У Луцьку в розважальному центрі вчать стріляти та надавати медичну допомогу. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ
Сьогодні, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
28 лютий, 06:04
 2
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
28 лютий, 09:40
 1
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
28 лютий, 08:47
 1
Візочки, манежі та ковдри: діти-сироти у Луцьку потребують допомоги. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Зеленський поговорив із Байденом
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8