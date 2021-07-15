Візочки, манежі та ковдри: діти-сироти у Луцьку потребують допомоги. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
За добу захаращений підвал у Волинському обласному будинку дитини став укриттям для 29-ти малюків. Вже цю ніч вони проведуть там.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Благодійники принесли піддони, щоб облаштувати ліжкомісця для дітей. За кошт закладу закупили матеріали для утеплення приміщення. Готові і до того, аби залишитись тут на довше. Заступник керівника КП “Волинський обласний спеціалізований будинок дитини” Тетяна Віговська каже, що нині малюки будуть ночувати в укриті, бо якщо звучатиме вночі сирена, то дітей дуже важко добутися, оперативно зібрати, а потім знову вкласти спати.
Готуються і на випадок, якщо не стане світла. Директор закладу каже, що було б добре, якби благодійники передали генератор. Також потрібні візочки, манежі та ковдри. Зараз у Будинку дитини 29 малюків. 5 з них опинилися тут, як то кажуть, “за заявою”. До їхніх опікунів перетелефонували, аби ті забрали їх у найближчий час. Це вимушено – через війну.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Благодійники принесли піддони, щоб облаштувати ліжкомісця для дітей. За кошт закладу закупили матеріали для утеплення приміщення. Готові і до того, аби залишитись тут на довше. Заступник керівника КП “Волинський обласний спеціалізований будинок дитини” Тетяна Віговська каже, що нині малюки будуть ночувати в укриті, бо якщо звучатиме вночі сирена, то дітей дуже важко добутися, оперативно зібрати, а потім знову вкласти спати.
Готуються і на випадок, якщо не стане світла. Директор закладу каже, що було б добре, якби благодійники передали генератор. Також потрібні візочки, манежі та ковдри. Зараз у Будинку дитини 29 малюків. 5 з них опинилися тут, як то кажуть, “за заявою”. До їхніх опікунів перетелефонували, аби ті забрали їх у найближчий час. Це вимушено – через війну.
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