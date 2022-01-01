Обласна військова адміністрація доповіла про обстановку на Волині станом на вечір 1 березня





Про це під час традиційного вечірнього брифінгу повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.



«Ворог намагається здолати нас інформаційно. Знайте, що будь-які чутки про капітуляцію влади безпідставні. Ніякої капітуляції! Тільки перемога», - сказав Погуляйко.



Він зауважив, що наразі встановлюють нову систему оповіщення населення про «повітряну тривогу», зокрема у 33-му районі, Дубнівському та ДПЗ.



До того ж, відтепер додаткове сповіщення доступне за допомогою мобільного додатку «Повітряна тривога». Встановлюйте та не нехтуйте своє безпекою.



Керівник військової адміністрації наголосив, що понад 90% волинських ветеранів АТО/ООС повернулися у Збройні сили, долучились до рероборони або ж перебувають у резервних батальйонах.



«Наші війська потребують транспортних засобів – якщо ви можете допомогти із цим, зв’язуйтесь з нашим Координаційним центром», - попросив Погуляйко.



Він нагадав, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кордони Волині станом на вечір 1 березня не порушені, жоден об’єкт критичної інфраструктури області не пошкоджений.Про це під час традиційного вечірнього брифінгу повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації«Ворог намагається здолати нас інформаційно. Знайте, що будь-які чутки про капітуляцію влади безпідставні. Ніякої капітуляції! Тільки перемога», - сказав Погуляйко.Він зауважив, що наразі встановлюють нову систему оповіщення населення про «повітряну тривогу», зокрема у 33-му районі, Дубнівському та ДПЗ.До того ж, відтепер додаткове сповіщення доступне за допомогою мобільного додатку «Повітряна тривога». Встановлюйте та не нехтуйте своє безпекою.Керівник військової адміністрації наголосив, що понад 90% волинських ветеранів АТО/ООС повернулися у Збройні сили, долучились до рероборони або ж перебувають у резервних батальйонах.«Наші війська потребують транспортних засобів – якщо ви можете допомогти із цим, зв’язуйтесь з нашим Координаційним центром», - попросив Погуляйко.Він нагадав, що на період воєнного стану в області забороняється торгівля алкогольними напоями. А також про те, що сьогодні, 1 березня, з обласного бюджету виділили майже 22,5 млн грн. З них більше 17 мільйонів підуть на потреби військових частин, забезпечення тероброни і посилення боротьби з диверсантами.

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