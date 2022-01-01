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Обласна військова адміністрація доповіла про обстановку на Волині станом на вечір 1 березня

Обласна військова адміністрація доповіла про обстановку на Волині станом на вечір 1 березня
Кордони Волині станом на вечір 1 березня не порушені, жоден об’єкт критичної інфраструктури області не пошкоджений.

Про це під час традиційного вечірнього брифінгу повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

«Ворог намагається здолати нас інформаційно. Знайте, що будь-які чутки про капітуляцію влади безпідставні. Ніякої капітуляції! Тільки перемога», - сказав Погуляйко.

Він зауважив, що наразі встановлюють нову систему оповіщення населення про «повітряну тривогу», зокрема у 33-му районі, Дубнівському та ДПЗ.

До того ж, відтепер додаткове сповіщення доступне за допомогою мобільного додатку «Повітряна тривога». Встановлюйте та не нехтуйте своє безпекою.

Керівник військової адміністрації наголосив, що понад 90% волинських ветеранів АТО/ООС повернулися у Збройні сили, долучились до рероборони або ж перебувають у резервних батальйонах.

«Наші війська потребують транспортних засобів – якщо ви можете допомогти із цим, зв’язуйтесь з нашим Координаційним центром», - попросив Погуляйко.

Він нагадав, що на період воєнного стану в області забороняється торгівля алкогольними напоями. А також про те, що сьогодні, 1 березня, з обласного бюджету виділили майже 22,5 млн грн. З них більше 17 мільйонів підуть на потреби військових частин, забезпечення тероброни і посилення боротьби з диверсантами.


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Теги: обстановка, Юрій Погуляйко
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