Оператор «Північного потоку - 2» – офіційно банкрут





Про це повідомила в інтерв’ю швейцарському SRF міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут, передає



Вона підкреслила, що оператор газогону між Росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.



Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія мусила оголосити про банкрутство у вівторок. Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яка може піти таким шляхом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оператор російського газогону "Північний потік-2" мусив оголосити себе банкрутом.Про це повідомила в інтерв’ю швейцарському SRF міністерка економіки кантону, передає Економічна правда. Вона підкреслила, що оператор газогону між Росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія мусила оголосити про банкрутство у вівторок. Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яка може піти таким шляхом.

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