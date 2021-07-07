Оператор «Північного потоку - 2» – офіційно банкрут

Оператор «Північного потоку - 2» – офіційно банкрут
Оператор російського газогону "Північний потік-2" мусив оголосити себе банкрутом.

Про це повідомила в інтерв’ю швейцарському SRF міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут, передає Економічна правда.

Вона підкреслила, що оператор газогону між Росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.

Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія мусила оголосити про банкрутство у вівторок. Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яка може піти таким шляхом.

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Теги: оператор «Північного потоку - 2», банкрут
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