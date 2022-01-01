Погода у Луцьку на завтра, 2 березня
Сьогодні, 20:23
Завтра, 2 березня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сніг.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 1-2° морозу, вдень 2° тепла.
Народний прогноз погоди: 2 березня вшановується пам'ять великомученика Федора Тирона і праведної Маріамни. У давнину вірили, що дивитись вечором на небо у цей день не варто, інакше побачена на Федора зірка, що падає, може означати важку хворобу. Перший раз у році можна побачити купчасті хмари; сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами. "Яка погода у цей день, такому і літу бути".
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 1-2° морозу, вдень 2° тепла.
Народний прогноз погоди: 2 березня вшановується пам'ять великомученика Федора Тирона і праведної Маріамни. У давнину вірили, що дивитись вечором на небо у цей день не варто, інакше побачена на Федора зірка, що падає, може означати важку хворобу. Перший раз у році можна побачити купчасті хмари; сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами. "Яка погода у цей день, такому і літу бути".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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