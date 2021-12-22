Воїни волинської бригади знищили дві роти окупантів та їхню техніку, частину взяли в полон. ФОТО

Воїни волинської бригади знищили дві роти окупантів та їхню техніку, частину взяли в полон. ФОТО
Волинські бійці взяли в полон чимало окупантів.

Про це повідомили в 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

“Воїнами 14-ї Князівської бригади за добу знищено до двох рот живої сили та техніки ворога, взято полонених!

Вони прийшли на нашу землю нести смерть! А тепер в шмарклях просять зберегти йому життя…", - йдеться в повідомленні.
Воїни волинської бригади знищили дві роти окупантів та їхню техніку, частину взяли в полон. ФОТО
Воїни волинської бригади знищили дві роти окупантів та їхню техніку, частину взяли в полон. ФОТО
Воїни волинської бригади знищили дві роти окупантів та їхню техніку, частину взяли в полон. ФОТО

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Теги: Волинь, бригада, полонені, окупанти
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