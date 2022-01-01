У Луцьку в розважальному центрі вчать стріляти та надавати медичну допомогу. ВІДЕО





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«Працюємо невеликими групами. Кожен може дізнатися, як не боятися, як опанувати себе чи, якщо доведеться, взяти зброю», – організаторка навчань Тетяна Репницька.



Наступний етап навчань – поводження зі зброєю. Взяти її до рук готові і жінки. Переконують: з автоматом Калашникова раду може дати кожен.



Люди не лише навчаються, а й об’єднуються, згуртовуються. У них зникає страх та з’являється більше ентузіазму боротися.



«Людина приходить до нас одна, а через 4-5 годин виходить зовсім іншою, їй не так страшно. Бо вже має якісь навички як у допомозі, так і у стрільбі», – каже організатор курсів Віктор Корсак.



Такі навчання обіцяють проводити щодня об 11-й годині у розважальному центрі «Адреналін Сіті».



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