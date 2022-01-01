У Луцьку в розважальному центрі вчать стріляти та надавати медичну допомогу. ВІДЕО

У Луцьку в розважальному центрі вчать стріляти та надавати медичну допомогу. ВІДЕО
До кінотеатру у Луцьку масово йдуть люди – тут вчать, як надавати першу та іншу медичну допомогу. Лекцію медиків слухають дві сотні людей.

Про це пише 12 канал.

«Працюємо невеликими групами. Кожен може дізнатися, як не боятися, як опанувати себе чи, якщо доведеться, взяти зброю», – організаторка навчань Тетяна Репницька.

Наступний етап навчань – поводження зі зброєю. Взяти її до рук готові і жінки. Переконують: з автоматом Калашникова раду може дати кожен.

Люди не лише навчаються, а й об’єднуються, згуртовуються. У них зникає страх та з’являється більше ентузіазму боротися.

«Людина приходить до нас одна, а через 4-5 годин виходить зовсім іншою, їй не так страшно. Бо вже має якісь навички як у допомозі, так і у стрільбі», – каже організатор курсів Віктор Корсак.

Такі навчання обіцяють проводити щодня об 11-й годині у розважальному центрі «Адреналін Сіті».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Луцьк, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріли будинків на Харківщині тривають: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 16:56
У Луцьку в розважальному центрі вчать стріляти та надавати медичну допомогу. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Відбувся перший обмін полоненими
Сьогодні, 16:39
Європейські дипломати вийшли з залу та обернулися задом під час виступу Лаврова в Женеві
Сьогодні, 16:11
На Волині жіночий монастир готовий прийняти біженців
Сьогодні, 15:57
Схожі новини
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
27 лютий, 22:10
Поліщук зробив заяву щодо ситуації в Луцьку станом на 04:45. ВІДЕО Поліщук зробив заяву щодо ситуації в Луцьку станом на 04:45. ВІДЕО
25 лютий, 05:00
Внаслідок вибухів у Луцьку травмувалася людина, – Нацполіція. ОНОВЛЕНО Внаслідок вибухів у Луцьку травмувалася людина, – Нацполіція. ОНОВЛЕНО
24 лютий, 08:40
Як підготувати підвал до можливого воєнного вторгнення Як підготувати підвал до можливого воєнного вторгнення
17 лютий, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
28 лютий, 06:04
 2
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
28 лютий, 09:40
 1
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
28 лютий, 08:47
 1
Обстріли будинків на Харківщині тривають: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 16:56
 0
У Луцьку в розважальному центрі вчать стріляти та надавати медичну допомогу. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8