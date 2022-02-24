Українцям пояснили, чи треба декларувати захоплені російські танки та БТРи

Громадянам України дали роз’яснення про заходи фінансового контролю в умовах воєнного стану. Зокрема, йдеться про захоплену в кремлівських окупантів військову техніку.Таке роз’яснення опублікували на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.У роз’яснення йдеться, що кошти, майно, які отримуються від третіх осіб для допомоги силам безпеки та оборони України та (або) особам, які постраждали внаслідок агресії російської федерації не є особистим доходом, а натомість є проявом єдності та згуртованості Українського народу в боротьбі з рашистськими загарбниками.Такі кошти не підлягають відображенню у декларації та повідомленні.Окремо для українців дають роз’яснення щодо декларування рухомого ворожого майна, здобутого у бою суб’єктом декларування та членом його сім’ї під час оборони Української держави.«Роз’яснюємо, що під час Української визвольної війни здобуте у бою суб’єктом декларування/членом його сім’ї вороже майно, не підлягає відображенню у декларації, оскільки набуте не внаслідок укладення правочину, а у зв’язку із повномасштабною агресією з 24.02.2022 російської федерації стосовно незалежної і суверенної Української держави як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу рф на Україну», - йдеться у роз’ясненні.У роз’ясненні йдеться, що завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка, зброя та інші обладунки – брухт. Проведення оцінки таких об’єктів відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» з метою визначення того, чи перевищує їхня вартість поріг декларування (100 ПМ), є неможливим.«У той же час Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує забезпечувати технічну можливість подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані щодо набуття об’єктів, захоплених у рашистської армії, у разі наявності бажання суб’єктів декларування здійснити такі дії», - пишуть у тексті роз’яснення.