Ворог готує дезінформацію про нібито капітуляцію. Не дочекаються! Тільки перемога! - Резніков

Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.Про це повідомив міністр оборонина своїй сторінці у фейсбуці."Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.На «підтвердження» цього фейку будуть поширювати начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики. ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете", -йдеться в повідомленні.Міністр оприлюднив своє фото з центру міста, закликав не вірити фейкам. Тримаєм далі оборону!