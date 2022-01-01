Ворог готує дезінформацію про нібито капітуляцію. Не дочекаються! Тільки перемога! - Резніков

Ворог готує дезінформацію про нібито капітуляцію. Не дочекаються! Тільки перемога! - Резніков
Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у фейсбуці.

"Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.На «підтвердження» цього фейку будуть поширювати начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики. ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете", -йдеться в повідомленні.

Міністр оприлюднив своє фото з центру міста, закликав не вірити фейкам. Тримаєм далі оборону!

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Теги: Росія, Україна, війна
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