Ворог готує дезінформацію про нібито капітуляцію. Не дочекаються! Тільки перемога! - Резніков
Сьогодні, 14:59
Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у фейсбуці.
"Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.На «підтвердження» цього фейку будуть поширювати начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики. ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете", -йдеться в повідомленні.
Міністр оприлюднив своє фото з центру міста, закликав не вірити фейкам. Тримаєм далі оборону!
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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у фейсбуці.
"Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.На «підтвердження» цього фейку будуть поширювати начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики. ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете", -йдеться в повідомленні.
Міністр оприлюднив своє фото з центру міста, закликав не вірити фейкам. Тримаєм далі оборону!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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