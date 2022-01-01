Зеленський виступив на засіданні Європейського Парламенту: аплодували стоячи. ПРОМОВА

Сьогодні, 1 березня, президент Українизвернувся до членів Європейського Парламенту.Зокрема у своїй промові Верховний головнокомандувач зазначив, що Україна віддає сьогодні найміцніших, найкращих людей.«Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян, які ціною свого життя захищають свободу. Я радий побачити зараз цей об'єднуючий настрій. Я радий, що ми сьогодні об'єднали всіх вас - членів Європейського Союзу, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, для кожного українця, трагедія для нашої держави. Це висока ціна, дуже висока. Тисячі загиблих людей! Дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення РФ», - розповів президент.«За цінності, за права, за свободу, просто за бажанням бути рівними, такими як ви, ми віддаємо наших людей. Найміцніших, найсильніших українців. Надзвичайних», - заявив Зеленський.І додав, що бути членом ЄС - це те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдемо.Окрім того, Володимир Зеленський розповів Європарламенту про нахабний та цинічний обстріл Харкова, на який загарбники випустили дві крилаті ракети у найбільшу площу України – площу Свободи.«Площа свободи – і це є найбільша площа Європи, це правда. Уявіть собі: зранку дві крилаті ракети у площу свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи», - зазначив президент.