Московські депутати просять Путіна припинити війну

Московські депутати просять Путіна припинити війну
У Росії депутати одного з округів Москви написали листа Володимиру Путіну, у ньому вони попереджають, що агресія проти України виллється в зубожіння всієї країни та призведе до інших негативних наслідків.

Про це пише Українська правда з посиланням на російську службу BBC.

Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій на території України, які веде російська армія.

Вони закликали президента країни-агресора негайно вивести війська з України.

У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.

"Це шлях до деградації та зубожіння країни (Російської Федерації – УП). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.

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Теги: РФ, Путін, війна
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