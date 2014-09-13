Московські депутати просять Путіна припинити війну
Сьогодні, 02:45
У Росії депутати одного з округів Москви написали листа Володимиру Путіну, у ньому вони попереджають, що агресія проти України виллється в зубожіння всієї країни та призведе до інших негативних наслідків.
Про це пише Українська правда з посиланням на російську службу BBC.
Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій на території України, які веде російська армія.
Вони закликали президента країни-агресора негайно вивести війська з України.
У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.
"Це шлях до деградації та зубожіння країни (Російської Федерації – УП). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.
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Про це пише Українська правда з посиланням на російську службу BBC.
Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій на території України, які веде російська армія.
Вони закликали президента країни-агресора негайно вивести війська з України.
У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.
"Це шлях до деградації та зубожіння країни (Російської Федерації – УП). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.
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