Московські депутати просять Путіна припинити війну

Володимиру Путіну, у ньому вони попереджають, що агресія проти України виллється в зубожіння всієї країни та призведе до інших негативних наслідків.



Про це пише



Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій на території України, які веде російська армія.



Вони закликали президента країни-агресора негайно вивести війська з України.



У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.



"Це шлях до деградації та зубожіння країни (Російської Федерації – УП). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Росії депутати одного з округів Москви написали листа, у ньому вони попереджають, що агресія проти України виллється в зубожіння всієї країни та призведе до інших негативних наслідків.Про це пише Українська правда з посиланням на російську службу BBC.Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій на території України, які веде російська армія.Вони закликали президента країни-агресора негайно вивести війська з України.У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою."Це шлях до деградації та зубожіння країни (Російської Федерації – УП). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.

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