На Харківщині після спілкування з окупантами зник депутат – ЗМІ

Микола Маслій.



Про це повідомляє місцеве видання Newsroom з посиланням на колег Маслія, передає



За повідомленнями мітингувальників, військові РФ спочатку відкликали депутата убік поговорити. Потім почали стріляти та випустили димові заряди. Після цього Маслія ніхто не бачив.



Раніше був затриманий мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора. Його підозрюють у державній зраді. Згідно з відкритими даними, мера-зрадника спіймали разом з силовими керівниками міста. Зараз вони на території вільної України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Куп'янську Харківської області 1 березня під час мітингу проти окупації міста російськими військами зник депутат міської радиПро це повідомляє місцеве видання Newsroom з посиланням на колег Маслія, передає УНІАН За повідомленнями мітингувальників, військові РФ спочатку відкликали депутата убік поговорити. Потім почали стріляти та випустили димові заряди. Після цього Маслія ніхто не бачив.Раніше був затриманий мер Куп'янська Харківської області. Його підозрюють у державній зраді. Згідно з відкритими даними, мера-зрадника спіймали разом з силовими керівниками міста. Зараз вони на території вільної України.

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