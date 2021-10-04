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На Харківщині після спілкування з окупантами зник депутат – ЗМІ

На Харківщині після спілкування з окупантами зник депутат – ЗМІ
У Куп'янську Харківської області 1 березня під час мітингу проти окупації міста російськими військами зник депутат міської ради Микола Маслій.

Про це повідомляє місцеве видання Newsroom з посиланням на колег Маслія, передає УНІАН.

За повідомленнями мітингувальників, військові РФ спочатку відкликали депутата убік поговорити. Потім почали стріляти та випустили димові заряди. Після цього Маслія ніхто не бачив.

Раніше був затриманий мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора. Його підозрюють у державній зраді. Згідно з відкритими даними, мера-зрадника спіймали разом з силовими керівниками міста. Зараз вони на території вільної України.

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Теги: Микола Маслій, зникнення
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