Під Луцьком відбудуться навчання: будуть стріляти





Про це інформують у Військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку.



"Закликаємо мешканців громади бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 березня 2022 року протягом дня на військовому стрільбищі поблизу села Городище Луцького району відбудуться навчальні стрільби зі зброї.Про це інформують у Військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку."Закликаємо мешканців громади бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки", - йдеться у дописі.

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