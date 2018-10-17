Під Луцьком відбудуться навчання: будуть стріляти

Під Луцьком відбудуться навчання: будуть стріляти
2 березня 2022 року протягом дня на військовому стрільбищі поблизу села Городище Луцького району відбудуться навчальні стрільби зі зброї.

Про це інформують у Військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку.

"Закликаємо мешканців громади бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки", - йдеться у дописі.

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Теги: стрільба, Городище, навчання
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