До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російських окупантів





Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише



"Їхня загальна кількість вже понад тисячу людей. І заявки продовжують надходити", - повідомив Кулеба.



За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:



- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

- гелікоптерів – 29 од;

- танків ‒ 198;

- ББМ ‒ 846;

- артилерійських систем – 77;

- засоби ППО - 7;

- РСЗВ - 24;

- цистерн з ПММ - 60;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

- катери – 2 одиниці;

- автомобільної техніки - 305.

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