До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російських окупантів
Сьогодні, 17:00
До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російського окупанта.
Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише ТСН.
"Їхня загальна кількість вже понад тисячу людей. І заявки продовжують надходити", - повідомив Кулеба.
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
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Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише ТСН.
"Їхня загальна кількість вже понад тисячу людей. І заявки продовжують надходити", - повідомив Кулеба.
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
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