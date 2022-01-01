168 годин, вже цілий тиждень, Україна дає відсіч російським окупантам, - Резніков
Сьогодні, 09:20
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців. Він подякував усім, хто так мужньо тримає оборону:ЗСУ, Нацполіції, СБУ, теробороні, медикам, рятувальникам, комунальникам та усім звичайним громадянам.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося – 168. 168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень.
Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас.
Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться.
Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.
Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.
Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони.
Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.
Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі.
Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи.
Ми обов’язково переможемо. Слава Україні!", - написав Резніков.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося – 168. 168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень.
Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас.
Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться.
Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.
Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.
Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони.
Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.
Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі.
Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи.
Ми обов’язково переможемо. Слава Україні!", - написав Резніков.
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