Верховна Рада націоналізує російське майно, кошти та бізнес
Сьогодні, 10:54
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.
Про це повідомила членкиня комітету Роксолана Підласа, пише Економічна правда.
"Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному - одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Рускій бізнес, іді нах*й. Одноголосно", – написала у себе у Facebook депутатка.
Законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.
Вилученню підлягатимуть не лише активи держави Росія, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд.
Перелік активів, які Україна має намір відчужити, буде формувати уряд та подавати на розгляд РНБО. Саме відчуження активів буде відбуватися указом президента України.
Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.
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Про це повідомила членкиня комітету Роксолана Підласа, пише Економічна правда.
"Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному - одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Рускій бізнес, іді нах*й. Одноголосно", – написала у себе у Facebook депутатка.
Законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.
Вилученню підлягатимуть не лише активи держави Росія, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд.
Перелік активів, які Україна має намір відчужити, буде формувати уряд та подавати на розгляд РНБО. Саме відчуження активів буде відбуватися указом президента України.
Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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