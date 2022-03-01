Верховна Рада націоналізує російське майно, кошти та бізнес





Про це повідомила членкиня комітету Роксолана Підласа, пише



"Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному - одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Рускій бізнес, іді нах*й. Одноголосно", – написала у себе у Facebook депутатка.



Законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.



Вилученню підлягатимуть не лише активи держави Росія, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд.



Перелік активів, які Україна має намір відчужити, буде формувати уряд та подавати на розгляд РНБО. Саме відчуження активів буде відбуватися указом президента України.



Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.Про це повідомила членкиня комітету, пише Економічна правда "Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному - одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Рускій бізнес, іді нах*й. Одноголосно", – написала у себе у Facebook депутатка.Законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.Вилученню підлягатимуть не лише активи держави Росія, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд.Перелік активів, які Україна має намір відчужити, буде формувати уряд та подавати на розгляд РНБО. Саме відчуження активів буде відбуватися указом президента України.Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.

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