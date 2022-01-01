«Якщо хтось думає, що українці зламаються, – він не знає нічого про Україну»: звернення президента Зеленського. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Президент Володимир Зеленський зранку 3 березня звернувся до свого народу.
Він наголосив, що українців не зламати, і вороги не отримали жодної переваги над ЗСУ.
"Перщі дні війни були надзвичайно складними, але єдиними і сильними. Усі лінії нашої оборони збережені. Чернігів, Суми, Миколаїв тримають оборону. Вороги хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря. Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові. На час війни собор - це укриття для харків`ян. Навіть, якщо вони зруйнують усі собори та церви, вони не зруйнують нашої віри. Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. А ви вчіть слово репарація та контрибуція. Ви відшкордуєте усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. А тих, хто загинув, ми не забудемо. Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну. І йому нічого робити в Україні», - сказав президент у своєму зверненні.
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Він наголосив, що українців не зламати, і вороги не отримали жодної переваги над ЗСУ.
"Перщі дні війни були надзвичайно складними, але єдиними і сильними. Усі лінії нашої оборони збережені. Чернігів, Суми, Миколаїв тримають оборону. Вороги хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря. Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові. На час війни собор - це укриття для харків`ян. Навіть, якщо вони зруйнують усі собори та церви, вони не зруйнують нашої віри. Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. А ви вчіть слово репарація та контрибуція. Ви відшкордуєте усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. А тих, хто загинув, ми не забудемо. Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну. І йому нічого робити в Україні», - сказав президент у своєму зверненні.
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