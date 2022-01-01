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Воєнний стан на Волині: що зробили за тиждень. РЕЗУЛЬТАТИ

Воєнний стан на Волині: що зробили за тиждень. РЕЗУЛЬТАТИ
Керівник Коордцентру Волині Андрій Ярмольський розповів про результати в області станом за 7 днів війни.

Про це йдеться у телеграм-каналі центру.

Отже, прибуло 5 мікроавтобусів з гуманітарною допомогою. 3 вантажівки в - дорозі.

Доставили першу гуманітарну допомогу на Київщину. Ще три 20-тонні вантажі з продовольством, дитячим харчуванням, одягом і взуттям, предметами першої необхідності їдуть до Луганщини, Києва, Львова.

Зробили за запитами 70 доставок з перев’язувальними матеріалами, ліками, медичним інструментарієм, засобами екстреної допомоги.

Також знайшли прихисток і забезпечені найнеобхіднішим ще 300 вимушено евакуйованих. Загалом - більше 1600.

За словами Ярмольського, 192 млн грн соцдопомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та особам з інвалідністю і 148 млн – для відшкодування пільг і субсидій – вже в області. Оплатили ремонт військової техніки (230 тис грн).

"Забезпечуємо пальним рятувальників, правоохоронців, прикордонників, нацгвардійців, ТрО. Укомплектували бойові підрозділи вантажівками, акумуляторами, генераторами, обігрівачами, бензопилами, спецодягом, медикаментами, побутовими речами, спальниками, карематами", - йдеться у повідомленні.

93 звернення опрацював за день колцентр. Це пропозиції: міжнародної допомоги (Польща, Франція, Німеччина); гуманітарної та фінансової допомоги, в т.ч. від іноземних громадян та Unicef; індивідуальної допомоги громадянам (житлом, транспортом, медикаментами). Всього надійшло 240 звернень, опрацьовано 152, решта у процесі виконання.

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Теги: Волинь, війна
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