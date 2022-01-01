Росія мобілізовує мешканців ОРДЛО, щоб кинути їх на штурм Одеси та Києва, - Залужний

Росія мобілізовує мешканців ОРДЛО, щоб кинути їх на штурм Одеси та Києва, - Залужний
Росія провела мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це повідомив командувач Збройних Сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території. Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості “гарматного м’яса”, - йдеться в повідомленні.

Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни, додав командувач ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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