«Ми нікуди не втекли», – художній керівник Волинського народного хору





Про це розповів художній керівник колективу Олександр Стадник у відеозверненні.



«Ми хочемо висловити слова підтримки нашим колегам у Чернігові, Києві, Сумах та інших містах нашої України, де точаться бої. Ми знаємо, як вам тяжко. Тримайтеся, наші рідні, ми молимося за вас», - йдеться у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Артисти Волинського народного хору залишаються в Україні та боронять рідну землю.Про це розповів художній керівник колективуу відеозверненні.«Ми хочемо висловити слова підтримки нашим колегам у Чернігові, Києві, Сумах та інших містах нашої України, де точаться бої. Ми знаємо, як вам тяжко. Тримайтеся, наші рідні, ми молимося за вас», - йдеться у відео.

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