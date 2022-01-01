«Ми нікуди не втекли», – художній керівник Волинського народного хору

«Ми нікуди не втекли», – художній керівник Волинського народного хору
Артисти Волинського народного хору залишаються в Україні та боронять рідну землю.

Про це розповів художній керівник колективу Олександр Стадник у відеозверненні.

«Ми хочемо висловити слова підтримки нашим колегам у Чернігові, Києві, Сумах та інших містах нашої України, де точаться бої. Ми знаємо, як вам тяжко. Тримайтеся, наші рідні, ми молимося за вас», - йдеться у відео.


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Теги: Волинський народний хор, війна, тероборона
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