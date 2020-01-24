«Дуже болісний день»: у Ковелі прощалися із Героєм. ФОТО

«Дуже болісний день»: у Ковелі прощалися із Героєм. ФОТО
У Ковелі попрощалися із лейтенантом в/ч А2192 Решетиловим Андрієм Вадимовичем.

Про це написав у Фейсбук мер Ковеля Ігор Чайка.

Дружина Героя Анастасія з маленькою донечкою Дарією, якій ще немає двох років, приїхати не змогли - на Житомирщині неспокійно, виїхати вкрай важко.

"Дуже болісний день. Обличчя, сльози. Дідусь Андрія, якому було так важко пересуватися, але який йшов за своїм внуком до кінця", - написав Чайка.

На кладовищі всі, хто навчав Андрія з садка й до завершення школи: вихователька, перша вчителька, класна керівничка і директор школи №7. Той момент, коли директор Валерій Кубай каже своєму колишньому учневі: «Дякую, Андрію, що я зустрів тебе на своєму життєвому шляху».

Нагадаємо, солдат трагічно загинув 28 лютого 2022 року в районі містечка Городок, що на Житомирщині.

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Теги: Герой, прощання, Ковель
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