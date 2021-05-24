У Чернігові загинуло 33 людини внаслідок авіаудару Росії. ФОТО

У Чернігові загинуло 33 людини внаслідок авіаудару Росії. ФОТО
Унаслідок російських авіаційних ударів у Чернігові 3 березня загинуло мінімум 33 людини.

Про це повідомили в ДСНС.

Також 18 осіб травмувалися.

У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено. Під завалами можуть бути ще загиблі та травмовані мирні місцеві мешканці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Чернігів, авіаудар, загиблі, будинок, мирні жителі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війська РФ привезли із собою в Україну крематорії – Зеленський
Сьогодні, 19:48
Білоруські військові отримали наказ про наступ у напрямку Волині
Сьогодні, 19:37
У Чернігові загинуло 33 людини внаслідок авіаудару Росії. ФОТО
Сьогодні, 19:30
У Луцьку каратимуть підприємців, які завищують ціни у воєнний стан
Сьогодні, 19:06
У Харкові продовжують обстрілювати будинки
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
Окупанти завдали ракетного удару в житловий масив в центрі Чернігова Окупанти завдали ракетного удару в житловий масив в центрі Чернігова
Сьогодні, 14:45
На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
25 лютий, 08:15
Волинська делегація побувала у Волновасі, щоб вшанувати загиблих на Сході військових Волинська делегація побувала у Волновасі, щоб вшанувати загиблих на Сході військових
24 травень, 2021, 15:50
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО
22 травень, 2021, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 4 березня
Сьогодні, 20:40
 0
«Ситуація катастрофічна»: у Луцьку потрібні гроші на ліки для онкохворих дітей
Сьогодні, 20:28
 0
Закінчився другий раунд переговорів між Росією і Україною: потрібних результатів не отримали
Сьогодні, 20:01
 0
Війська РФ привезли із собою в Україну крематорії – Зеленський
Сьогодні, 19:48
 0
Білоруські військові отримали наказ про наступ у напрямку Волині
Сьогодні, 19:37
 0
Медіа
відео
1/8