У Чернігові загинуло 33 людини внаслідок авіаудару Росії. ФОТО





Про це повідомили в



Також 18 осіб травмувалися.



У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено. Під завалами можуть бути ще загиблі та травмовані мирні місцеві мешканці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Унаслідок російських авіаційних ударів у Чернігові 3 березня загинуло мінімум 33 людини.Про це повідомили в ДСНС Також 18 осіб травмувалися.У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено. Під завалами можуть бути ще загиблі та травмовані мирні місцеві мешканці.

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