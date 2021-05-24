У Чернігові загинуло 33 людини внаслідок авіаудару Росії. ФОТО
Сьогодні, 19:30
Унаслідок російських авіаційних ударів у Чернігові 3 березня загинуло мінімум 33 людини.
Про це повідомили в ДСНС.
Також 18 осіб травмувалися.
У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено. Під завалами можуть бути ще загиблі та травмовані мирні місцеві мешканці.
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Про це повідомили в ДСНС.
Також 18 осіб травмувалися.
У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено. Під завалами можуть бути ще загиблі та травмовані мирні місцеві мешканці.
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