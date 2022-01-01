Війська РФ привезли із собою в Україну крематорії – Зеленський
Сьогодні, 19:48
Російські військові привезли із собою крематорій, щоб не озвучувати дані про загиблих, як і планували їхнє керівництво заздалегідь.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з представниками ЗМІ.
"Російська армія в рази більша. Російську армію, особливо людей, ніхто не рахує, скільки їх помирає під обстрілами... Вони привезли із собою крематорій, тобто вони заздалегідь не збираються показувати їхнім сім'ям, що їхні діти тут загинули", - розповів він.
Зеленський наголосив, що зараз наші лікарі рятують полонених, бо у них є людяність, а російське керівництво "посилає м'ясо".
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Про це розповів президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з представниками ЗМІ.
"Російська армія в рази більша. Російську армію, особливо людей, ніхто не рахує, скільки їх помирає під обстрілами... Вони привезли із собою крематорій, тобто вони заздалегідь не збираються показувати їхнім сім'ям, що їхні діти тут загинули", - розповів він.
Зеленський наголосив, що зараз наші лікарі рятують полонених, бо у них є людяність, а російське керівництво "посилає м'ясо".
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