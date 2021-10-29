«Ситуація катастрофічна»: у Луцьку потрібні гроші на ліки для онкохворих дітей

Благодійна організація "Фонд боротьби з раком" потребує ліків для дітей, хворих на рак.Про це написала очільниця фонду"Мало того, що закінчилися гроші, так і проблема знайти більшу частину необхідних препаратів. На днях ми закупили ліків та розхідних матеріалів на 62 тис.грн. для нейрохірургічного відділення та інфекційної лікарні. Тільки що замовила ліків для онкогематології на 300 тис.грн. І це ми закриваємо лише половину потреби (з тих, що вдалося знайти)", - написала вона.Додала, що ситуація наразі справді катастрофічна. Того, що купили для онковідділення надовго не вистачить.Поточний рахунок - UA943052990000026009040809889,МФО - 303440.ЄДРПОУ - 43771114Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком"