«Ситуація катастрофічна»: у Луцьку потрібні гроші на ліки для онкохворих дітей

«Ситуація катастрофічна»: у Луцьку потрібні гроші на ліки для онкохворих дітей
Благодійна організація "Фонд боротьби з раком" потребує ліків для дітей, хворих на рак.

Про це написала очільниця фонду Марія Адамчук-Коротицька.

"Мало того, що закінчилися гроші, так і проблема знайти більшу частину необхідних препаратів. На днях ми закупили ліків та розхідних матеріалів на 62 тис.грн. для нейрохірургічного відділення та інфекційної лікарні. Тільки що замовила ліків для онкогематології на 300 тис.грн. І це ми закриваємо лише половину потреби (з тих, що вдалося знайти)", - написала вона.

Додала, що ситуація наразі справді катастрофічна. Того, що купили для онковідділення надовго не вистачить.

Реквізити для допомоги:

Поточний рахунок - UA943052990000026009040809889,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 43771114
Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком"

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Теги: онкохворі діти, ліки, Луцьк
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Коментарі 1
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До Поліщука! Чому до цього часу Тимощук Анатолій є почесним громадянином Луцька? Даже той Ракицький розірвав контракт з Зенітом а ця наволочь платить податки в казну Росії і за які вбивають наших героїв. Ганьба міській раді!!! Слава Україні!
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