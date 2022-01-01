Погода у Луцьку на завтра, 4 березня

Погода у Луцьку на завтра, 4 березня
Завтра, 4 березня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура вночі 1-2° морозу, вдень 2-1° тепла.

Народний прогноз погоди: 4 березня відзначається день пам'яті святителів Архипа, Филимона і його дружини Апфії. У давнину цей день називався Ман'як. Здавна існує переказ, що у цей день не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета. Якщо "на Федота сніжний замет - до пізньої трави". Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця - сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер.

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Теги: погода, Луцьк
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