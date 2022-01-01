Яка ситуація на Волині станом на 21:00 3 березня

Яка ситуація на Волині станом на 21:00 3 березня
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко відзвітував щодо ситуації в області станом на 21:00 3 березня.

День минув без повітряних тривог, однак це не привід ставати безпечними, заявив він.

Ворожих диверсійно-розвідувальних груп в області і далі немає. Факти мародерства чи розкрадання майна відсутні.

Фейки спростували, до інформаційної атаки ми готові.

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Волинська область повністю забезпечена борошном та хлібом, розпочали виплати пенсій, субсидій та інших соціальних допомог за березень.

Розмістили і забезпечили речами першої необхідності понад 100 вимушених переселенців.

Робота триває в всіх напрямках.

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Теги: Волинь, Юрій Погуляйко, ситуація
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