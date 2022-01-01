Яка ситуація на Волині станом на 21:00 3 березня

Юрій Погуляйко відзвітував щодо ситуації в області станом на 21:00 3 березня.



День минув без повітряних тривог, однак це не привід ставати безпечними, заявив він.



Ворожих диверсійно-розвідувальних груп



Фейки спростували, до інформаційної атаки ми готові.



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Волинська область повністю забезпечена борошном та хлібом, розпочали виплати пенсій, субсидій та інших соціальних допомог за березень.



Розмістили і забезпечили речами першої необхідності понад 100 вимушених переселенців.



Робота триває в всіх напрямках.

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