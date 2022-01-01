Яка ситуація на Волині станом на 21:00 3 березня
Сьогодні, 21:56
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко відзвітував щодо ситуації в області станом на 21:00 3 березня.
День минув без повітряних тривог, однак це не привід ставати безпечними, заявив він.
Ворожих диверсійно-розвідувальних груп в області і далі немає. Факти мародерства чи розкрадання майна відсутні.
Фейки спростували, до інформаційної атаки ми готові.
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Волинська область повністю забезпечена борошном та хлібом, розпочали виплати пенсій, субсидій та інших соціальних допомог за березень.
Розмістили і забезпечили речами першої необхідності понад 100 вимушених переселенців.
Робота триває в всіх напрямках.
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День минув без повітряних тривог, однак це не привід ставати безпечними, заявив він.
Ворожих диверсійно-розвідувальних груп в області і далі немає. Факти мародерства чи розкрадання майна відсутні.
Фейки спростували, до інформаційної атаки ми готові.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: ФЕЙК: інформація про «страшні списки» білоруських диверсантів – неправдива
Волинська область повністю забезпечена борошном та хлібом, розпочали виплати пенсій, субсидій та інших соціальних допомог за березень.
Розмістили і забезпечили речами першої необхідності понад 100 вимушених переселенців.
Робота триває в всіх напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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