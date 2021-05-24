У Луцьку під час війни одружилася закохана пара. ВІДЕО

У Луцьку під час війни одружилася закохана пара. ВІДЕО
У Луцьку одружилися Андрій Сафіян та Оксана Денисюк. Наречені ще місяць тому подали заяву і навіть за таких умов весілля вирішили не скасовувати.

Їх розписали за лічені хвилини, молодята обмінялися обручками.

Цей день новоспечена сім’я Сафіянів точно запам’ятає.

«Мало слів, багато емоцій. Все добре, ми раді, що це сталося», – прокоментував наречений.

І хоч весілля, яке запланували ще місяць тому, в уяві молодят було зовсім інше, у них ще все попереду – святкування і довжелезне спільне життя у міцній сім’ї та мирній Україні.

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Теги: війна, одруження, волиняни
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