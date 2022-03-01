«Ви надихаєте. Весь світ з вами», – Блінкен

«Ви надихаєте. Весь світ з вами», – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до українського народу закликавши зберігати віру у перемогу, свободу та демократію.

Про це пише "Українська правда".

"Український народе, дозвольте мені просто сказати, що ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу.

Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість. Це надихає. Це момент, щоб зміцнити нашу віру і ви змінюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатності світу перемогти агресію, у здатності добра перемогти зло.

Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте всьому це світові.

І весь світ з вами. Зберігайте віру – ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо", - заявив Блінкен.


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Теги: Блінкен, війна, Україна
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