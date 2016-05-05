У Миколаївській області розгромили сотні одиниць бойової техніки терористів РФ
Сьогодні, 23:35
У Миколаївській області українські захисники завдали нищівної шкоди російським терористам. За два дні оборони українським захисникам вдалося розбити 245 одиниць техніки армії РФ в Куйбишеве, 30 вертольотів, багато особового складу та БТРів і бензовозів.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram увечері 3 березня.
"За два дні відпрацювання аеродрому та військової бази біля Херсона в Куйбишевому вдалося знищити близько 245 одиниць техніки противника, а також особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів. То була стратегічна база окупантів. Дякуємо Херсону за допомогу", - йдеться в його повідомленні.
Українські захисники протягом дня "ганялися за колонами ворогів і наздогнали" - одну колону із Пісків, другу - біля Баштанки. Нині там ними займаються мисливці.
"Гарний день, добре відпрацювали. У нас втрат нуль, дякувати Богу. А от у окупантів багато", - додав Кім.
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Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram увечері 3 березня.
"За два дні відпрацювання аеродрому та військової бази біля Херсона в Куйбишевому вдалося знищити близько 245 одиниць техніки противника, а також особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів. То була стратегічна база окупантів. Дякуємо Херсону за допомогу", - йдеться в його повідомленні.
Українські захисники протягом дня "ганялися за колонами ворогів і наздогнали" - одну колону із Пісків, другу - біля Баштанки. Нині там ними займаються мисливці.
"Гарний день, добре відпрацювали. У нас втрат нуль, дякувати Богу. А от у окупантів багато", - додав Кім.
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