Добрі новини від ВолиньPost: діти народжуються, закохані одружуються, а трактористи присвоюють ворожу техніку

Четвер, 3 березня

Триває восьмий день війни. Україна продовжує запеклу боротьбу з російськими окупантами, які вторглися на територію України. Щоправда, ми зовсім не боїмося ворога, бо наш народ - сильний та незламний. Ми та країна, яка прекрасно розуміє значення слів воля та свобода, адже це те, що прописано в наших ДНК. Ми знищуємо ворога, забираємо окупантську техніку, аби та служила на користь Батьківщини, і не забуваємо посміхатися. Діти народжуються, закохані одружуються, а трактористи продовжують забирати трофеї.працює 24/7, аби наші читачі дізнавалися про актуальне найпершими та не реагували на маніпуляції окупантів. І, звісно, на інформаційному фронті не безПрезидент Українигордо заявив, що захоплюється мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару та Мелітополя та інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все.«Люди виходять перед ворожою технікою, це вкрай небезпечно, але як це мужньо. Це також порятунок», - резюмував Зеленський.Люди, ви потужні, а ми відповідно на правильному шляху!На відео постають п'ятеро полонених фактично з однієї військової частини, більшість у званні старшого сержанта. Усі окупанти кажуть, що здалися в полон ЗСУ самі, українські військові їх нагодували, напоїли і добре ставляться. А росіян закликають не дивитися пропагандистські канали.Надто зворушливий та гідний вчинок.віддав усі заощадження, які збирав протягом життя, бо знає, що таке війна...Безсумнівно, наші захисники найкращі. Лише задумайтесь, 168 годин. Цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ні в Росії, ні на Заході не вірили, що ми протримаємося тиждень. Але найголовніше, що ми, українці, були впевнені у свій силах ще від початку!Трохи статистики. Українські воїни вже знищили:- особового складу - близько 9000 осіб,- танків ‒ 217 од,- ББМ ‒ 900 од,- артилерійських систем – 90,- РСЗВ - 42,- засоби ППО - 11,- літаків – 30 од (інформація уточнюється),- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);- автомобільної техніки - 374,- легкі швидкісні катери - 2 од,- цистерн з ППМ - 60,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.«Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія – таманська дивізія, кантемирівська дивізія і так далі», – розповів радник голови Офісу президентаЩе один російський окупант усвідомив, що за вторгнення в Україну більшість загарбників заплатить своїм життям.«У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтесь зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете», - зізнався полонений.Допоки у наших серцях - любов, ми будемо битися. Вчора, 2 березня, на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців.Нареченітаще місяць тому подали заяву і навіть за таких умов весілля вирішили не скасовувати.Їх розписали за лічені хвилини, молодята обмінялися обручками.Щодо цього ми спростували сьогодні кілька фейків, тож вкотре нагадуємо:«Поліція Волині не допустить таких правопорушень. Надходять повідомлення лише про дрібні крадіжки, але це не має системного характеру», - наголосив очільник поліції ВолиніДо того ж, він зауважив, що загалом рівень злочинності на Волині суттєво знизився.Перейдіть за посиланням і ще раз перегляньте цей шедевр. Наші трактористи переконані: в господарстві знадобиться і реактивна установка розмінування.Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!