Добрі новини від ВолиньPost: діти народжуються, закохані одружуються, а трактористи присвоюють ворожу техніку
Сьогодні, 22:50
Триває восьмий день війни. Україна продовжує запеклу боротьбу з російськими окупантами, які вторглися на територію України. Щоправда, ми зовсім не боїмося ворога, бо наш народ - сильний та незламний. Ми та країна, яка прекрасно розуміє значення слів воля та свобода, адже це те, що прописано в наших ДНК. Ми знищуємо ворога, забираємо окупантську техніку, аби та служила на користь Батьківщини, і не забуваємо посміхатися. Діти народжуються, закохані одружуються, а трактористи продовжують забирати трофеї.
Інформаційне агентство ВолиньPost працює 24/7, аби наші читачі дізнавалися про актуальне найпершими та не реагували на маніпуляції окупантів. І, звісно, на інформаційному фронті не без добрих новин.
Четвер, 3 березня
Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський гордо заявив, що захоплюється мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару та Мелітополя та інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все.
«Люди виходять перед ворожою технікою, це вкрай небезпечно, але як це мужньо. Це також порятунок», - резюмував Зеленський.
Люди, ви потужні, а ми відповідно на правильному шляху!
Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО
На відео постають п'ятеро полонених фактично з однієї військової частини, більшість у званні старшого сержанта. Усі окупанти кажуть, що здалися в полон ЗСУ самі, українські військові їх нагодували, напоїли і добре ставляться. А росіян закликають не дивитися пропагандистські канали.
На Буковині 82-річний дідусь перерахував українській армії 100 тисяч грн та 10 тисяч доларів
Надто зворушливий та гідний вчинок. Микола Григорович віддав усі заощадження, які збирав протягом життя, бо знає, що таке війна...
168 годин, вже цілий тиждень, Україна дає відсіч російським окупантам, - Резніков
Безсумнівно, наші захисники найкращі. Лише задумайтесь, 168 годин. Цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ні в Росії, ні на Заході не вірили, що ми протримаємося тиждень. Але найголовніше, що ми, українці, були впевнені у свій силах ще від початку!
Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога
Трохи статистики. Українські воїни вже знищили:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- ББМ ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Українські військові розгромили першу танкову армію Росії під Харковом
«Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія – таманська дивізія, кантемирівська дивізія і так далі», – розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
«У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО
Ще один російський окупант усвідомив, що за вторгнення в Україну більшість загарбників заплатить своїм життям.
«У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтесь зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете», - зізнався полонений.
Під час війни з Росією на Рівненщині одружилися нацгвардійці
Допоки у наших серцях - любов, ми будемо битися. Вчора, 2 березня, на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців.
У Луцьку також закохані пари єднають серця у воєнний стан
Наречені Андрій Сафіян та Оксана Денисюк ще місяць тому подали заяву і навіть за таких умов весілля вирішили не скасовувати.
Їх розписали за лічені хвилини, молодята обмінялися обручками.
На Волині – жодного підтвердженого факту мародерства чи діяльності ДРГ
Щодо цього ми спростували сьогодні кілька фейків, тож вкотре нагадуємо:
«Поліція Волині не допустить таких правопорушень. Надходять повідомлення лише про дрібні крадіжки, але це не має системного характеру», - наголосив очільник поліції Волині Юрій Крошко.
До того ж, він зауважив, що загалом рівень злочинності на Волині суттєво знизився.
Трактористи Сумщини здобули новий трофей – покинуту ворожу техніку. ВІДЕО
Перейдіть за посиланням і ще раз перегляньте цей шедевр. Наші трактористи переконані: в господарстві знадобиться і реактивна установка розмінування.
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost працює 24/7, аби наші читачі дізнавалися про актуальне найпершими та не реагували на маніпуляції окупантів. І, звісно, на інформаційному фронті не без добрих новин.
Четвер, 3 березня
Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський гордо заявив, що захоплюється мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару та Мелітополя та інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все.
«Люди виходять перед ворожою технікою, це вкрай небезпечно, але як це мужньо. Це також порятунок», - резюмував Зеленський.
Люди, ви потужні, а ми відповідно на правильному шляху!
Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО
На відео постають п'ятеро полонених фактично з однієї військової частини, більшість у званні старшого сержанта. Усі окупанти кажуть, що здалися в полон ЗСУ самі, українські військові їх нагодували, напоїли і добре ставляться. А росіян закликають не дивитися пропагандистські канали.
На Буковині 82-річний дідусь перерахував українській армії 100 тисяч грн та 10 тисяч доларів
Надто зворушливий та гідний вчинок. Микола Григорович віддав усі заощадження, які збирав протягом життя, бо знає, що таке війна...
168 годин, вже цілий тиждень, Україна дає відсіч російським окупантам, - Резніков
Безсумнівно, наші захисники найкращі. Лише задумайтесь, 168 годин. Цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ні в Росії, ні на Заході не вірили, що ми протримаємося тиждень. Але найголовніше, що ми, українці, були впевнені у свій силах ще від початку!
Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога
Трохи статистики. Українські воїни вже знищили:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- ББМ ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Українські військові розгромили першу танкову армію Росії під Харковом
«Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія – таманська дивізія, кантемирівська дивізія і так далі», – розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
«У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО
Ще один російський окупант усвідомив, що за вторгнення в Україну більшість загарбників заплатить своїм життям.
«У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтесь зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете», - зізнався полонений.
Під час війни з Росією на Рівненщині одружилися нацгвардійці
Допоки у наших серцях - любов, ми будемо битися. Вчора, 2 березня, на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців.
У Луцьку також закохані пари єднають серця у воєнний стан
Наречені Андрій Сафіян та Оксана Денисюк ще місяць тому подали заяву і навіть за таких умов весілля вирішили не скасовувати.
Їх розписали за лічені хвилини, молодята обмінялися обручками.
На Волині – жодного підтвердженого факту мародерства чи діяльності ДРГ
Щодо цього ми спростували сьогодні кілька фейків, тож вкотре нагадуємо:
«Поліція Волині не допустить таких правопорушень. Надходять повідомлення лише про дрібні крадіжки, але це не має системного характеру», - наголосив очільник поліції Волині Юрій Крошко.
До того ж, він зауважив, що загалом рівень злочинності на Волині суттєво знизився.
Трактористи Сумщини здобули новий трофей – покинуту ворожу техніку. ВІДЕО
Перейдіть за посиланням і ще раз перегляньте цей шедевр. Наші трактористи переконані: в господарстві знадобиться і реактивна установка розмінування.
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Війська РФ привезли із собою в Україну крематорії – Зеленський
Сьогодні, 19:48
Білоруські військові отримали наказ про наступ у напрямку Волині
Сьогодні, 19:37
Коментарі 0
Останні новини
«Ви надихаєте. Весь світ з вами», – Блінкен
Сьогодні, 23:10
Добрі новини від ВолиньPost: діти народжуються, закохані одружуються, а трактористи присвоюють ворожу техніку
Сьогодні, 22:50
У Луцьку під час війни одружилася закохана пара. ВІДЕО
Сьогодні, 22:26
Яка ситуація на Волині станом на 21:00 3 березня
Сьогодні, 21:56