70 із 480 випущених по Україні ракет за тиждень війни були з Білорусі

70 із 480 випущених по Україні ракет за тиждень війни були з Білорусі
На українські міста продовжують падати ракети російський окупантів. Загарбники випустили вже понад 480 снарядів.

Про це пише ТСН.

З них 70 прилетіли на нашу землю з території Білорусі. Про це повідомив високопоставлений представник оборони США.

"У них (Росії – 24 канал) є мобільні системи, вони переміщують їх усередину країни", – зазначив чиновник.

Водночас, за його словами, є й ті ракети, які летять з Чорного моря, їх трошки менш як 10.

Високопоставлений представник оборони США також зазначив, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються неушкодженими та ефективними.

"Вони продовжують мати можливість керувати своїми літаками та використовувати засоби протиповітряної оборони", – додав він.



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Теги: війна з Росією, Білорусь, ракети
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