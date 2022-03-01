Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі

Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що люди в Білорусі в різні способи виступають проти війни з Україною.

Про це вона заявила у своєму зверненні на ютубі, пише Українська правда.

"Ми захоплюємося вами, шановні українці та пане Президенте. Ваші дії є прикладом єдності керівництва держави та всього народу", - зазначила лідерка.

І додала:

"Ми, білоруси, проти режиму, який вже здав частину суверенітету нашої країни, щоб стати частиною агресії проти вашої країни. Білоруси за кордоном допомагають біженцям і постачають обладнання та ліки. Білоруси України йдуть волонтерами, допомагають територіальній обороні. Білоруси формують національний корпус з добровольців і військових, які відмовилися виконувати злочинні накази Лукашенка. Таких білорусів стає все більше, і вони ваші союзники. Зараз і назавжди".

Тихановська стверджує, що громадяни Білорусі знову масово вийшла на вулиці, попри жорсткі побиття протестувальників за останні два роки та знищення незалежних медіа.

За її словами, силовики режиму самопроголошеного Лукашенка затримали за останні дві доби близько 900 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тихановська, Білорусь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Це неправда, що ми слабші від Росії»: легендарний сотенний УПА впевнений у перемозі України
Сьогодні, 02:30
На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої, – мер Енергодара. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 02:04
Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі
Сьогодні, 01:26
Повідомили ситуацію в усіх регіонах України станом на 00:00 4 березня
Сьогодні, 01:01
70 із 480 випущених по Україні ракет за тиждень війни були з Білорусі
Сьогодні, 00:33
Схожі новини
Білоруські військові отримали наказ про наступ у напрямку Волині Білоруські військові отримали наказ про наступ у напрямку Волині
03 березень, 19:37
Білорусь вступила у війну з Україною Білорусь вступила у війну з Україною
01 березень, 11:54
Український посол в ООН порадив Путіну зробити, як Гітлер в бункері у 1945 році Український посол в ООН порадив Путіну зробити, як Гітлер в бункері у 1945 році
28 лютий, 23:45
«Підрозділи Білорусі рухаються до кордону України на волинському напрямку», - Генштаб «Підрозділи Білорусі рухаються до кордону України на волинському напрямку», - Генштаб
28 лютий, 23:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України
Сьогодні, 02:58
 0
«Це неправда, що ми слабші від Росії»: легендарний сотенний УПА впевнений у перемозі України
Сьогодні, 02:30
 0
На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої, – мер Енергодара. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 02:04
 0
Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі
Сьогодні, 01:26
 0
Повідомили ситуацію в усіх регіонах України станом на 00:00 4 березня
Сьогодні, 01:01
 0
Медіа
відео
1/8