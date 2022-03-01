Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі

Світлана Тихановська заявила, що люди в Білорусі в різні способи виступають проти війни з Україною.



Про це вона заявила у своєму зверненні на ютубі, пише



"Ми захоплюємося вами, шановні українці та пане Президенте. Ваші дії є прикладом єдності керівництва держави та всього народу", - зазначила лідерка.



І додала:



"Ми, білоруси, проти режиму, який вже здав частину суверенітету нашої країни, щоб стати частиною агресії проти вашої країни. Білоруси за кордоном допомагають біженцям і постачають обладнання та ліки. Білоруси України йдуть волонтерами, допомагають територіальній обороні. Білоруси формують національний корпус з добровольців і військових, які відмовилися виконувати злочинні накази Лукашенка. Таких білорусів стає все більше, і вони ваші союзники. Зараз і назавжди".



Тихановська стверджує, що громадяни Білорусі знову масово вийшла на вулиці, попри жорсткі побиття протестувальників за останні два роки та знищення незалежних медіа.



За її словами, силовики режиму самопроголошеного Лукашенка затримали за останні дві доби близько 900 осіб.







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