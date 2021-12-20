У Луцьку п'яний чоловік встромив товаришу ніж у груди
Сьогодні, 21:21
У Луцьку поліцейські затримали зловмисника, який наніс тяжкі тілесні ушкодження товаришу.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився вчора, близько 18 години, у Луцьку.
33-річний мешканець обласного центру, будучи у стані алкогольного сп’яніння, поконфліктував із своїм 32-річним товаришем і кухонним ножем наніс йому удар в грудну клітку. Чоловік отримав тяжке тілесне ушкодження та був доставлений до медзакладу.
Поліцейські затримали зловмисника, оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та звернулися з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу. Луцький міськрайонний суд призначив правопорушнику цілодобовий домашній арешт.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився вчора, близько 18 години, у Луцьку.
33-річний мешканець обласного центру, будучи у стані алкогольного сп’яніння, поконфліктував із своїм 32-річним товаришем і кухонним ножем наніс йому удар в грудну клітку. Чоловік отримав тяжке тілесне ушкодження та був доставлений до медзакладу.
Поліцейські затримали зловмисника, оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та звернулися з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу. Луцький міськрайонний суд призначив правопорушнику цілодобовий домашній арешт.
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