У Луцьку п'яний чоловік встромив товаришу ніж у груди

У Луцьку поліцейські затримали зловмисника, який наніс тяжкі тілесні ушкодження товаришу.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Інцидент трапився вчора, близько 18 години, у Луцьку.33-річний мешканець обласного центру, будучи у стані алкогольного сп’яніння, поконфліктував із своїм 32-річним товаришем і кухонним ножем наніс йому удар в грудну клітку. Чоловік отримав тяжке тілесне ушкодження та був доставлений до медзакладу.Поліцейські затримали зловмисника, оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та звернулися з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу. Луцький міськрайонний суд призначив правопорушнику цілодобовий домашній арешт.