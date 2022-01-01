Закінчився другий раунд переговорів між Росією і Україною: потрібних результатів не отримали

Після 19 години 3 березня завершився другий раунд переговорів між Україною та Росією.Про це повідомив радник керівника Офісу Президента«На жаль, ми не отримали тих результатів, на які розраховували. Єдине, що я можу сказати, що обговорили детально гуманітарний аспект, бо чимало міст зараз перебувають в оточенні», - сказав Подоляк.Тож, за його словами, є рішення лише щодо організації гуманітарних коридорів.В офіційному комюніке, яке узгодили сторони, сказано, що вони “досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, для доставки продуктів і медикаментів у місця найзапекліших боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться”.“З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв’язку та взаємодії та будуть сформовані відповідні логістичні процедури”, – йдеться в комюніке.“Українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів”, – сказав Подоляк.Нагадаємо, напередодні переговорів Подоляк інформував, що ключовими на порядку денному є питання негайного припинення вогню, перемир'я, а також гуманітарних коридорів для вивезення мирних жителів із зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.Як повідомлялося, 28 лютого українська та російська делегації провели перший раунд перемовин у Білорусі та поїхали до своїх столиць для консультацій з приводу подальших рішень. Як зазначав Подоляк, переговори між делегаціями були важкі, але без будь-яких обов'язкових ультиматумів.