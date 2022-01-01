Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для «картинки» у російських ЗМІ

Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для «картинки» у російських ЗМІ
Російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців і виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням.

Про це повідомляє Управління СБ України у Волинській області.

Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг. За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі «Фрегат».

Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та «вдячністю» російським «визволителям».
Також є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж «дякуватимуть» загарбникам.

Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМІ. Але повірити такій картинці можуть хіба що росіяни, які досі вважають, що їхня армія виконує «спецоперацію на Донбасі».

СБУ попереджає: такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах! Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація.

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Теги: Росія, Україна, війна, мітинг
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