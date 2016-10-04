Офіційно підтвердили, що ЗСУ знищили підрозділ кадировців
Сьогодні, 05:30
Українським військовим вдалося знищити підрозділ чеченських силовиків на чолі з командиром Магомедом Тушаєвим у битві за Гостомель.
Цю інформацію Суспільному підтвердили в Офісі президента.
За наявними даними, Тушаєв командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні. Це найбільш елітний підрозділ Кадирова, президента Чечні.
Кадирівська пропаганда, своєю чергою, ліквідацію Тушаєва заперечує.
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Цю інформацію Суспільному підтвердили в Офісі президента.
За наявними даними, Тушаєв командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні. Це найбільш елітний підрозділ Кадирова, президента Чечні.
Кадирівська пропаганда, своєю чергою, ліквідацію Тушаєва заперечує.
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