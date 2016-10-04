Офіційно підтвердили, що ЗСУ знищили підрозділ кадировців

Магомедом Тушаєвим у битві за Гостомель.



Цю інформацію



За наявними даними, Тушаєв командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні. Це найбільш елітний підрозділ Кадирова, президента Чечні.



Кадирівська пропаганда, своєю чергою, ліквідацію Тушаєва заперечує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українським військовим вдалося знищити підрозділ чеченських силовиків на чолі з командирому битві за Гостомель.Цю інформацію Суспільному підтвердили в Офісі президента.За наявними даними, Тушаєв командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні. Це найбільш елітний підрозділ Кадирова, президента Чечні.Кадирівська пропаганда, своєю чергою, ліквідацію Тушаєва заперечує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію