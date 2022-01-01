Anonymous увімкнули на частотах окупантів гімн України





Про це йдеться у Twitter-сторінці організації.



На них увімкнули державний гімн України.



"Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися", – йдеться в повідомленні.



BREAKING: #Anonymous intercepts communication between Russian military#OpRussia #StandWithUkriane pic.twitter.com/nPQPWgFGDz — Anonymous (@LatestAnonPress) February 26, 2022





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хакерська група Anonymous зламали частоти військових РФ.Про це йдеться у Twitter-сторінці організації.На них увімкнули державний гімн України."Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися", – йдеться в повідомленні.

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