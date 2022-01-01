Anonymous увімкнули на частотах окупантів гімн України
Сьогодні, 04:42
Хакерська група Anonymous зламали частоти військових РФ.
Про це йдеться у Twitter-сторінці організації.
На них увімкнули державний гімн України.
"Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися", – йдеться в повідомленні.
Про це йдеться у Twitter-сторінці організації.
На них увімкнули державний гімн України.
"Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися", – йдеться в повідомленні.
BREAKING: #Anonymous intercepts communication between Russian military#OpRussia #StandWithUkriane pic.twitter.com/nPQPWgFGDz— Anonymous (@LatestAnonPress) February 26, 2022
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