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Anonymous увімкнули на частотах окупантів гімн України

Anonymous увімкнули на частотах окупантів гімн України
Хакерська група Anonymous зламали частоти військових РФ.

Про це йдеться у Twitter-сторінці організації.

На них увімкнули державний гімн України.

"Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися", – йдеться в повідомленні.



Теги: Анонімус, хакери, гімн України
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